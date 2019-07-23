الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.39 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.39% أي ما يعادل 125 نقطة، وأقفل عند مستوى 32584 نقطة.

وبلغ حجم التداول 38193800 سهماً نفذت في 300 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 149 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 124 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الطاقة وإمدادات الكهرباء والاسمنت والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.