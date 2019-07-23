بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.51 %



أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.51%، أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليقفل عند مستوى 842.55 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 67 ألفاً و248 سهماً بقيمة 426 ألفاً و49 دولاراً نفذت خلال 61 صفقة.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و350 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و392 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.