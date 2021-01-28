انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية في بداية التعامل في طوكيو

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم وتراجع مؤشر "نيكي" 2.28 في المئة إلى 27981.05 نقطة, في حين خسر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 2.09 في المئة إلى 1821.19 نقطة.