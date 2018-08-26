تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في إسبانيا

أفادت بيانات اقتصادية بأن وتيرة تضخم أسعار المنتجين في إسبانيا استمرت في التسارع في يوليو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الإسباني أن أسعار المنتجين سجلت الشهر الماضي زيادة سنوية بلغت 4.6% مقابل 4.1% في يونيو.
وتعتبر هذه أعلى وتيرة للزيادة منذ مايو 2017.
وبلغ معدل تضخم أسعار المنتجين 1.2% مع استثناء قطاع الطاقة، في تراجع من 1.3% في يونيو.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة سنوية 14.1%، فيما زادت أسعار السلع الرأسمالية 0.9% والسلع الوسيطة 3.2 %، فيما انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية 0.5%.
وعلى أساس شهري تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين الشهر الماضي 0.4 % مقابل 1 % في يونيو.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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