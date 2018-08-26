

قالت مصادر مطلعة إن شركة المشروعات الهندسية والمعدات الكهربائية السويسرية «ايه. بي. بي» تدرس بيع قطاع شبكات نقل الكهرباء بهدف تعزيز قيمة أصولها وهو ما يشير إلى تغيير في استراتيجية الرئيس التنفيذي أولريش سبايسهوفر بالنسبة لهذا القطاع.

ونقلت «بلومبرج» عن مصادر مطلعة القول إن الشركة تبحث الخيارات المتاحة بالنسبة لهذا القطاع مع مستشاريها مشيرةً إلى أنه في حين يبدو مجلس الإدارة الذي يضم شركة «إنفستور أيه بي.» أكبر مساهم في الشركة مستعداً لقبول البيع فإن الشركة لم تصل إلى قرار نهائي حتى الآن.وبحسب تقديرات «بلومبرج إنتليجانس» فإن قيمة قطاع شبكات نقل الكهرباء التابع لمجموعة «أيه. بي. بي» تصل إلى 10.2 مليارات دولار وهو ما يعادل 20% من القيمة السوقية للمجموعة ككل.