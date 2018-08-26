تنامي الشكوك السياسية في أميركا يقفز بالذهب



قفزت أسعار الذهب نحو 2 % أثناء التعاملات أمس، مع تعرض الدولار لضغوط من تزايد الشكوك السياسية في الولايات المتحدة بفعل المشكلات القانونية لاثنين من المستشارين السابقين للرئيس دونالد ترامب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1207.50 دولارات للأوقية (الأونصة)، ليرتفع أكثر من 3 % عن أدنى مستوى له هذا العام الذي سجله الأسبوع الماضي دون 1160.00 دولاراً.