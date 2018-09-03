استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه المصري الإثنين

ارتفعت أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، بداية تعاملات اليوم الإثنين 3-9-2018، حيث شهدت العملة الأوروبية زيادة فى سعرها مقابل الجنيه.

سجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى ، 20.71جنيه للشراء، و 20.93جنيها للبيع، فيما جاء سعره فى تعاملات عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.79 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.71 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.75 للشراء

20.91 للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

20.72 جنيه للشراء

21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

20.78 جنيه للشراء

21.00 جنيها للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.84 جنيه للشراء

21.02 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.80 جنيه للشراء

20.96 جنيه للبيع