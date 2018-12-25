السودان تدرس خفض سعر الدولار الجمركي مقابل الجنيه

قال معتز موسى رئيس الوزراء السوداني،إن حكومته تعكف على دراسة إمكانية خفض السعر الرسمي للدولار الجمركي، والذي جرى تحريكه العام الماضي من 6 جنيهات إلى 18 جنيها سودانيا.

وأوضح موسى خلال حديث أمام البرلمان السوداني، الإثنين، أن تحريك الدولار الجمركي أسهم في تصاعد الأسعار بعض الشيء، قائلا إنه متيقن تماما أن الارتفاع الذي حدث في أسعار السلع لن يتراجع بسهولة، ورغم ذلك يدرسون خفض سعر الدولار الجمركي لعله يعود بآثار إيجابية.

وفي السياق، قطع رئيس الحكومة السودانية بعدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والوقود خلال المدى القريب.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن الدعم الحكومي المُوجَّه للقمح والوقود والكهرباء والمُقدَّر بأكثر من مليار دولار في الموازنة الحالية سيستمر، موضحا أنه حسب التجربة السابقة، فإن هذا الإجراء لم يأت بالنتائج المطلوبة، مضيفا أنهم سيتجهون لضبط السلع المدعومة، خصوصا الوقود حتى يصل إلى مستحقيه.

يُشَار إلى أن نسبة التضخم السنوي في السودان ارتفعت إلى 68.93% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ68.44% في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، وتأتي قفزات التضخم إثر تدهور حاد في قيمة الجنيه السوداني دفع بسعره إلى حدود 60 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء، كما تسبب النقص الحاد في الوقود والخبز، وكلاهما مدعوم من الحكومة، في اصطفاف الناس في العاصمة أمام المخابز واصطفاف السيارات أمام محطات الوقود.