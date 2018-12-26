غاز مصر تقرر عدم بيع أرض سموحة

قالت غاز مصر إنه لم يتم بيع قطعة الأرض المملوكة لها بمنطقة سموحة في المزاد العلني المنعقد 24 ديسمبر الجاري.

وأرجعت الشركة عدم البيع في بيان للبورصة ، لعدم الوصول إلى السعر المحدد من الشركة.

وقلصت الشركة خسائرها إلى 17.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل خسائر بلغت 58.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.