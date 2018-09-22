تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي السبت
1 درهم إماراتي = 1.0214 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي
GMT 04:14 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدينار التونسي مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:13 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:12 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الريال القطري مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:10 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الريال العماني مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:07 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي السبت
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
أرسل تعليقك