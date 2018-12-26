مساهمة فاعلة لمؤسسة millensys في المعرض الإفريقي

شاركت شركة MILLENSYS في المعرض السنوي الأفريقي للتجارة البينية "IATF 2018" في إطار سعيها المستمر على نشر ثقافة حفظ الملفات وإدارة مؤسسات الرعاية الصحية إلكترونيا من خلال نظم وتطبيقات.

وترتكز الشركة على خلاصة جهود امتدت لعشر سنوات من العمل الجاد استهدفت توفير خدمات الرعاية الصحية بأكبر قدر ممكن من الجودة والدقة من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل لما تطوره من تكنولوجيا من العمل الجاد.

وساهمت المؤسسة الرائدة بحضور عالى المستوى فى المعرض الافريقى متمثلا فى رئسها التنفيذى حسام راضى وذلك للترويج حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية فى افريقيا بما تحويه من تعداد سكانى هائلالتي تتمتع بعدد هائل وتنوع اقتصادي، ما يعزز الحاجة إلى نُظُم إليكترونية لديها القدرة على إدارة شبكات رعاية صحية ضخمة.

ونقل راضي للمؤتمر قصة نجاح شركته وكيف تمكنت من دعم تكنولوجيا الرعاية الصحية في أفريقيا على مدار عقد من الزمن علاوة على قصة إنجازات حققتها شركته من خلال التخطيط لعدد كبير من مشروعات الحلول الرقمية لخدمات الرعاية الصحية وتنفيذها لصالح عدد كبير من العملاء الذين تنوعوا بين شركات القطاع الخاص المدني، ومؤسسات ومراكز الرعاية الصحية العسكرية والمؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الصحي في أفريقيا.

كما أتاح المعرض الإقليمي الفرصة لمدير الشركة في أن يسلط الضوء على رؤية وخطط وأهداف شركته التي تتضمن في مجملها إعطاء الأولوية للوصول بخدماتها إلى جميع مؤسسات الرعاية الصحية في القارة السمراء.