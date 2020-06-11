أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً عند إغلاق السوق اليوم، مع توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمئة لهذا العام.

وتراجع داو 282.86 نقطة بما يعادل 1.04 بالمئة إلى 26989.44 نقطة، فيما انخفض ستاندرد آند بورز 17.12 نقطة أو 0.53 بالمئة ليسجل 3190.06 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 66.59 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 10020.35 نقطة.