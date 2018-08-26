10.4 مليارات جنيه صافي مشتريات الأجانب في بورصة مصر

سجلت تعاملات الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء بقيمة 10.4 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 261.19 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي سجل الأجانب «غير العرب» صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 2.35 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.82 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 95.04% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 3.08%، والعرب على 1.88% خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت المؤسسات على 68.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.39%.
GMT 05:04 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسارتفاع الأسهم اليابانية في التداولات الصباحية
GMT 05:02 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس" الصين"المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة كانت بنّاءة
GMT 04:53 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.37 %
GMT 04:49 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.38%
GMT 04:46 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبورصة باريس تغلق على ارتفاع بنسبة 0.24٪
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك