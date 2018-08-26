10.4 مليارات جنيه صافي مشتريات الأجانب في بورصة مصر



سجلت تعاملات الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء بقيمة 10.4 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 261.19 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي سجل الأجانب «غير العرب» صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 2.35 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.82 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 95.04% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 3.08%، والعرب على 1.88% خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت المؤسسات على 68.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.39%.