تعرف على سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي الثلاثاء

جاء سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الثلاثاء كالتالي:

1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8001 جنيه سوداني