مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض



أغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار .

وهبط المؤشر نيكي 0.08 % ليصل إلى 23391.86 نقطة وقاد قطاعا الرعاية الصحية والصناعة التراجع.

وارتفع 98 سهما علي المؤشر نيكي في حين انخفض 120.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 % مسجلا 1714.95 نقطة.