بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 64ر1 نقطة



أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 64ر1 نقطة ليبلغ مستوى 6099 نقطة بنسبة 03ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر121 مليون سهم تمت من خلال 6834 صفقة نقدية بقيمة 2ر26 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 56ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4814 نقطة بنسبة 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر75 مليون سهم تمت عبر 3085 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 17ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6749 نقطة بنسبة 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر46 مليون سهم تمت عبر 3749 صفقة بقيمة 2ر21 مليون دينار.