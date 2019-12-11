سعر الجنيه الإسترليني إزاء الدولار ينخفض بنسبة 0.3%



هبط سعر الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات في صباح اليوم بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3120 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل عملة اليورو الموحدة بنسبة 0.2% إلى 84.485 بنساً.