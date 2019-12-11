البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند مستوى 1805.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2,097 صفقة.