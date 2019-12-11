مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 04ر4014 نقطة منخفضًا بـ 57ر3 نِقَاط بنسبة 089ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 61ر4017 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 6 ملايين و 179 ألف و 983 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر229 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و 875 ألفًا و 918 ريالًا عمانيًا.