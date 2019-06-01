بورصة تونس تقفل على ارتفاع طفيف

اقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 08ر0 % ليصل عند 96ر7040 نقطة .

وبلغ حجم التعاملات 961ر2 مليون دينار تونسي اي ما يقارب 4ر988 االف دولار, وسط ارتفاع أسهم 26 شركة، وانخفاض أسهم 24 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها