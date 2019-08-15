انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الأسهم

انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن أرجأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1497.17 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1510.70 دولار للأونصة.