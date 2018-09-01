بورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.42%

أقفلت بورصة تونس على 49 ر8418 نقطة مسجلًة ارتفاعًا بـ42ر0 في المئة في ختام مداولات اليوم ، فيما بلغت حركة الأموال 1ر5 مليون دينار تونسي // حوالي8ر1 مليون دولار // .

وارتفعت أسهم 26 شركة وتراجعت أسهم 26 أخرى ، فيما استمرت تسع شركات مدرجة بالبورصة على وضعها .