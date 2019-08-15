الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها منخفضة
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الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها منخفضة

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العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها منخفضة

الأسهم الأمريكية
نيويورك - العرب اليوم

افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على انخفاض، إذ دللت مؤشرات لسوق السندات على تجدد خطر حدوث ركود، مما محا مكاسب من الجلسة السابقة نابعة من تراجع واشنطن عن أحدث رسوم جمركية تفرضها على سلع صينية.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 244.83 نقطة أو 0.93 % إلى 26035.08 نقطة، مقتدياً بخسائر تكبدتها بقية الأسواق الرئيسية على مستوى العالم مع بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات صادرة عن الصين وألمانيا، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 32.17 نقطة أو 1.10 بالمئة إلى 2894.15 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 139.03 نقطة أو 1.73 بالمئة إلى 7877.33 نقطة.

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الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها منخفضة الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها منخفضة



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