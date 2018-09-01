الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.29%

أغلق مؤشر الأسهم الباكستانية الرئيسي مؤشر بورصة كراتشي اليوم على تراجع بنسبة 0.29% أي ما يعادل 121 نقطة، وأقفل عند مستوى 41742 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 88497880 سهماً، نفذت في 334 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 128 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 183 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.

وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والأسمدة على التداول الإيجابي في البورصة.