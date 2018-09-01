الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.29%

أغلق مؤشر الأسهم الباكستانية الرئيسي مؤشر بورصة كراتشي اليوم على تراجع بنسبة 0.29% أي ما يعادل 121 نقطة، وأقفل عند مستوى 41742 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 88497880 سهماً، نفذت في 334 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 128 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 183 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.
وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والأسمدة على التداول الإيجابي في البورصة.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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