تقلص عجز الميزانية في تونس بنسبة 43 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م ليصل إلى 1700 مليون دينار تونسي ما يقارب 45ر613 مليون دولار أمريكي ، مقابل 3000 مليون دينار أي ما يقارب 56ر1082 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2017م .

وعزا تقرير صادر عن وزارة المالية التونسية اليوم، تقلص عجز الميزانية لتحسن مستوى العائدات الجبائية الذي بلغت قيمته 2ر12 مليار دينار مقابل 5ر10 مليار دينار ، مشيراً إلى تقلص الاقتراض بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة لينتقل من 8ر4 مليار دينار إلى 6ر3 مليار دينار خلال العام الحالي 2018م .