البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.06 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.06% ما يعادل 0.31 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 537.66 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 449,600 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 552,610 دولار نفذت من خلال 148 صفقة.