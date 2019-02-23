واشنطن تعلن التوصل لاتفاق نهائي مع الصين حول تسوية الخلافات في سوق صرف العملات

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الصين حول تسوية الخلافات الاقتصادية، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن تنظيم سوق صرف العملات الأجنبية.

وقال منوتشين للصحفيين اليوم الجمعة إن الجانب الأمريكي توصل إلى توافق مع وفد بكين برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، حول الخطوات التي يجب اتخاذها في مجال إدارة سوق صرف العملات الأجنبية، موضحا أن الحديث يدور عن "اتفاق نهائي".

وأضاف منوتشين أن زيارة الوفد الصيني لواشنطن ستمدد يومين إضافيين نظرا لـ"تقدم كبير" محرز في المفاوضات المستمرة منذ الثلاثاء الماضي.

وكشفت قناة CNBC، نقلا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن الصين وافقت على شراء بضائع أمريكية بقيمة 1.2 ترليون دولار في إطار الصفقة التجارية الهادفة إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين لا يزالان بعيدين عن توقيع اتفاق حول مسألة الملكية الفكرية التي تعتبرها واشنطن إحدى أهم القضايا المطروحة في المباحثات.