البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.36%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.36% ما يعادل 1.93 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 532.45 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251,679 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 284,792 دولاراً نفذت من خلال 141 صفقة.