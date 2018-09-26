البورصة المصرية تربح 9.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء متزايدة من قبل المؤسسات المصرية والمستثمرين العرب في مقابل عمليات بيعية من المتعاملين الأجانب.
وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 77ر1 % ليبلغ مستوى 18ر14612 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 76ر0% ليبلغ مستوى 76ر695 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "ايجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 15ر1% ليبلغ مستوى 8ر1781 نقطة.
وأوضحت الإحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 4ر9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر801 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 7ر855 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 3ر11 مليون جنيه، و6ر46 مليون جنيه، و2ر34 مليون جنيه، على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 4ر84 مليون جنيه، و5ر7 مليون جنيه، على التوالي.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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