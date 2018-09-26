البورصة المصرية تربح 9.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء متزايدة من قبل المؤسسات المصرية والمستثمرين العرب في مقابل عمليات بيعية من المتعاملين الأجانب.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 77ر1 % ليبلغ مستوى 18ر14612 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 76ر0% ليبلغ مستوى 76ر695 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "ايجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 15ر1% ليبلغ مستوى 8ر1781 نقطة.

وأوضحت الإحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 4ر9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر801 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 7ر855 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 3ر11 مليون جنيه، و6ر46 مليون جنيه، و2ر34 مليون جنيه، على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 4ر84 مليون جنيه، و5ر7 مليون جنيه، على التوالي.