الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.69 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.69 % أي ما يعادل 295 نقطة، وأقفل عند مستوى 42249 نقطة.

وبلغت كمية التداول 58716930 سهماً نفذت في 351 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 92 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 232 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.

وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والأسمنت الباكستاني على التداول الإيجابي في البورصة.