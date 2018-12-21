مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7753.36 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 106.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7753.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 131 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق, عناية, الأسماك, حلواني إخوان, وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات, ساكو, كهرباء السعودية, شمس, والحكير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.69% و 7.54% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الأسماك، زين السعودية, الإنماء, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الأسماك, الإنماء، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 81.07 نقطة ليقفل عند مستوى 2400.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 186 ألف سهم تقاسمتها 283 صفقة.