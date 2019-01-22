54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 2ر3 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم في الاتجاهين، 54 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و200 ألف طن.

وأكدت الاحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة اليوم عبور 23 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب 31 سفينة بحمولات بلغت مليونين و100 ألف طن.