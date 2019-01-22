54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 2ر3 مليون طن
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54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 2ر3 مليون طن

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العرب اليوم - 54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 2ر3 مليون طن

قناة السويس
القاهرة - العرب اليوم

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم في الاتجاهين، 54 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و200 ألف طن.
وأكدت الاحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة اليوم عبور 23 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب 31 سفينة بحمولات بلغت مليونين و100 ألف طن.

 

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54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 2ر3 مليون طن 54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 2ر3 مليون طن



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54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 2ر3 مليون طن 54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 2ر3 مليون طن



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