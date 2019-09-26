الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملات على استقرار

بدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على استقرار إلى حد كبير عند الفتح اليوم ، أثار التحرك لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب قلق المستثمرين، لكن ارتفاع أسهم شركة نايك وأسهم شركات التبغ حدَّ من قوة الخسائر .

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 58.94 نقطة بما يعادل 0.22 % إلى 26866.71 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 1.75 نقطة أو 0.06 % إلى 2968.35 نقطة، فيما نزل مؤشر "ناسداك" المجمع 2.97 نقطة أو 0.04 % ليصل إلى 7990.66 نقطة .