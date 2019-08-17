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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية
نيويورك ـ العرب اليوم

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 62ر306 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 01ر25886 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 08ر41 نقطة، أو 44ر1% ، ليصل إلى 68ر2888 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 38ر129 نقطة ، أو 67ر1% ، ليصل إلى 99ر7895 نقطة.

 

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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



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