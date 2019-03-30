الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع

غلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وارتفع مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.95 في المئة، ليصل عند مستوى 3351.71 نقطة.

وصعد مؤشر (أي بي إي إكس 35) الإسباني بمقدار 65.60 نقطة ليصل عند مستوى 9240.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشرا (أي إي إكس) الهولندي بمقدار 5.27 نقطة و(داكس) الألماني بواقع 97.88 نقطة.