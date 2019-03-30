الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع
آخر تحديث GMT02:23:28
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع

مؤشرات الأسهم الأوروبية
لندن - العرب اليوم

غلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وارتفع مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.95 في المئة، ليصل عند مستوى 3351.71 نقطة.

وصعد مؤشر (أي بي إي إكس 35) الإسباني بمقدار 65.60 نقطة ليصل عند مستوى 9240.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشرا (أي إي إكس) الهولندي بمقدار 5.27 نقطة و(داكس) الألماني بواقع 97.88 نقطة.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع



أخبار ذات صلة

GMT 23:54 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع السبت
العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع السبت

GMT 11:45 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

اتفاق روسي قرغيزي للتنقيب عن الثروات الباطنية بـ1.2 مليار دولار
العرب اليوم - اتفاق روسي قرغيزي للتنقيب عن الثروات الباطنية بـ1.2 مليار دولار

GMT 00:10 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة وسط هبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية
العرب اليوم - بورصة وول ستريت تغلق منخفضة وسط هبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية

GMT 00:02 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة
العرب اليوم - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة

GMT 23:55 2019 الخميس ,28 آذار/ مارس

مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا أصفر نيون وتركت شعرها الأشقر مُنسدلًا

كريستي برينكلي أنيقة خلال ختام برنامج "أميركان بيوتي ستار"

واشنطن ـ رولا عيسى

ظهرت عارضة الأزياء الأميركية كريستي برينكلي، في مركز مانهاتن في مدينة نيويورك، الأربعاء، للاحتفال بنهاية برنامج المسابقات American Beauty Star، والذي يواجه فيه المشاركون من جميع جوانب صناعة الجمال العديد من التحديات للحصول على جائزة الجمال الكبرى. تعدّ برينكلي واحدة من أعضاء لجنة التحكيم في سلسلة مسابقة فناني المكياج التي تبث على قناة Lifetime، وظهرت برينكلي التي تبلغ من العمر 65 عامًا، بإطلالة جذابة خلال الحلقة الأخيرة من البرنامج American Beauty Star الذي بدأ عرضه في سبتمبر/ أيلول 2017، بفستان أصفر نيون وتركت شعرها الأشقر اللامع، منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. يمكن رؤية كريستي وهي تجلس على أريكة بيضاء وتلتقط الصور مع زملائها أعضاء لجنة التحكيم، الممثلة ليا ويار، والمصور يو تساي، وتشغل ليا منصب مدير الجمال الرئيسي في مجلة كوزموبوليتان، بي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:35 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

كانديك سوانبويل تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر حمراء
العرب اليوم - كانديك سوانبويل تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر حمراء

GMT 03:24 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

أجمل وأفضل شواطئ كاليفورنيا المُلقّبة بـ"الولاية الذهبية"
العرب اليوم - أجمل وأفضل شواطئ كاليفورنيا المُلقّبة بـ"الولاية الذهبية"

GMT 00:18 2019 الخميس ,28 آذار/ مارس

أبرز أخطاء تقع بها عند تنسيق الديكورات الداخلية لمنزلك
العرب اليوم - أبرز أخطاء تقع بها عند تنسيق الديكورات الداخلية لمنزلك

GMT 05:16 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

جدل حقوقي بسبب احتجاز ناشط بتهمة "التمرد والتخريب" في جنوب السودان
العرب اليوم - جدل حقوقي بسبب احتجاز ناشط بتهمة "التمرد والتخريب" في جنوب السودان

GMT 00:35 2019 السبت ,30 آذار/ مارس

ملاكم يقبل صحافية أميركية أجرت معه مقابلة بعد نزاله
العرب اليوم - ملاكم يقبل صحافية أميركية أجرت معه مقابلة بعد نزاله

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 07:10 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

مايكروسوفت تؤكد اقترابها من هدفها بشكل كبير
العرب اليوم - مايكروسوفت تؤكد اقترابها من هدفها بشكل كبير

GMT 19:26 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

مجدي بدران ضيفًا على برنامج "صباح القنال" للحديث عن تلوث الهواء الخميس
العرب اليوم - مجدي بدران ضيفًا على برنامج "صباح القنال" للحديث عن تلوث الهواء الخميس

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 06:43 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان

GMT 04:28 2018 الأربعاء ,18 تموز / يوليو

نقوش حناء مميزة تُناسب إطلالة طفلك في المناسبات
العرب اليوم - نقوش حناء مميزة تُناسب إطلالة طفلك في المناسبات

GMT 14:30 2014 الخميس ,11 كانون الأول / ديسمبر

مها أمين تطرح مجموعة جديدة من تصميمات "الكروشيه"
العرب اليوم - مها أمين تطرح مجموعة جديدة من تصميمات "الكروشيه"

GMT 20:01 2015 الخميس ,26 آذار/ مارس

ملبورن تستضيف أكبر تجمع توائم حول العالم في مهرجان 2015
العرب اليوم - ملبورن تستضيف أكبر تجمع توائم حول العالم في مهرجان 2015

GMT 18:39 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الدقيقة 76 خروج وليد أزارو مصابًا ونزول كريم نيدفيد
العرب اليوم - الدقيقة 76 خروج وليد أزارو مصابًا ونزول كريم نيدفيد

GMT 13:47 2016 الأحد ,03 إبريل / نيسان

روسيا تطلق "النجم الألمع" أعظم قمر صناعي الى الفضاء في أب -أغسطس المقبل
العرب اليوم - روسيا تطلق "النجم الألمع" أعظم قمر صناعي الى الفضاء في أب -أغسطس المقبل

GMT 21:01 2015 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

تساقط الثلوج بعد انخفاض درجات الحرارة في ألمانيا
العرب اليوم - تساقط الثلوج بعد انخفاض درجات الحرارة في ألمانيا

GMT 20:22 2015 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

ديزني تكشف عن أميرة جديدة "بحّارة وسمراء اللون"
العرب اليوم - ديزني تكشف عن أميرة جديدة "بحّارة وسمراء اللون"

GMT 23:34 2017 الأحد ,12 آذار/ مارس

"زين السعودية" تحصل على قرار بتمديد رخصة عملها حتى عام 2047
العرب اليوم - "زين السعودية" تحصل على قرار بتمديد رخصة عملها حتى عام 2047

GMT 04:23 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

عائلة "الرضيعة"سلمى تبحث عن حل لتجنب بتر ذراعها
العرب اليوم - عائلة "الرضيعة"سلمى تبحث عن حل لتجنب بتر ذراعها

GMT 00:25 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

لوسي تكشف أن قوة سيناريو "البيت الكبير" سر موافقتها عليه
العرب اليوم - لوسي تكشف أن قوة سيناريو "البيت الكبير" سر موافقتها عليه

GMT 01:45 2014 الجمعة ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل مواطن سعودي في مدينة ماردين جنوب تركيا
العرب اليوم - مقتل مواطن سعودي في مدينة ماردين جنوب تركيا

GMT 00:03 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض
العرب اليوم - اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض

GMT 05:08 2015 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

"فولفو" تكشف عن صورة سيارة "S90 " الجديدة
العرب اليوم - "فولفو" تكشف عن صورة سيارة "S90 " الجديدة

GMT 20:23 2015 الخميس ,09 إبريل / نيسان

10 أفكار لإخفاء الأسلاك الكهربائية بطريقة فنية
العرب اليوم - 10 أفكار لإخفاء الأسلاك الكهربائية بطريقة فنية

GMT 09:39 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

الهند تُزيح الستار عن أطول تمثال في العالم لساردار باتيل
العرب اليوم - الهند تُزيح الستار عن أطول تمثال في العالم لساردار باتيل

GMT 02:53 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

أهم المعالم السياحية المميزة في مدينة هونغ كونغ
العرب اليوم - أهم المعالم السياحية المميزة في مدينة هونغ كونغ

GMT 14:32 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

"معاقبة نور محمدوف ومغريغور بالإيقاف المؤقت بعد معركة "لاس فيغاس
العرب اليوم - "معاقبة نور محمدوف ومغريغور بالإيقاف المؤقت بعد معركة "لاس فيغاس
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab