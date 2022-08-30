الجيش الأمريكي ينقل 123 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق إلى العراق

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجيش الأمريكي نقل 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة، باتجاه الأراضي العراقية. وقالت مصادر محلية في القامشلي للوكالة إن "رتلا للاحتلال الأمريكي من 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة توجه إلى الحدود على دفعات حيث توقف عند معبر المحمودية غير الشرعي لتفريغ حمولته في مستودع ضخم أقامه الاحتلال وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المرتبطة به تمهيدا لنقلها إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق عبر صهاريج تحمل لوحات عراقية".