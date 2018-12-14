الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.

وسجل مؤشر يورو ستوكس 50 القياسي اليوم مرتفعاً بنسبة 0.14 بالمائة ليصل الي 3112.17 نقطة.

وخسر مؤشر داكس الألماني 4.73 نقطة ليصل الي 10924.70 نقطة.

وتراجع مؤشر "اي اي اكس" الهولندي 1.45 نقطة الي 508.27 نقطة، فيما حقق مؤشر "اي بي اي اكس" الهولندي مكاسبا بمقدار 72.90 نقطة الي 8926.30 نقطة.وقد يهمك ايضاً:

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