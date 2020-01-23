موشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع



سجل المؤشر نيكي القياسي تعافيًا متواضعًا عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم مع انحسار حالة الهلع التي أصابت المستثمرين بشأن فيروس كورونا في الصين رغم استمرار الطلب على الشركات التي لها علاقة بالصحة والضغط على القطاع السياحي.

وارتفع المؤشر نيكي 0.7 % مسجلًا 24031.35 نقطة ليعوض معظم الخسائر التي كبدها في الجلسة السابقة، وبلغت 0.9 %.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.5 % إلى 1744.13 نقطة.