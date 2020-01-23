النفط يتراجع مع توقع وكالة الطاقة لفائض وانحسار المخاوف بشأن تعطل في ليبيا



تراجعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشأن تعطل ناجم عن عمليات عسكرية أدى إلى خفض إنتاج ليبيا من الخام.

وانخفض خام برنت 30 سنتًا أو ما يعادل 0.5 % إلى 64.29 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 0.3 يوم الثلاثاء.

وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتًا أو 0.6 % إلى 58.05 دولارا للبرميل بعد أن انخفض 0.3 % في اليوم السابق.