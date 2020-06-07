فولفسبورغ يكرس أفضلية الضيوف بتعميق جراح بريمن

كرس فولفسبورغ أفضلية الضيوف في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم التي تُقام خلف أبواب موصدة ، بتعميقه جراح مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 1 / صفر ضمن المرحلة الثلاثين.وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق الهولندي فاوت فيخورست بضربة رأسية من مسافة قريبة إلى الزاوية اليسرى مستثمرا عرضية البديل فيليكس كلاوس. وأظهرت نتائج مباريات المراحل الأربع التي أقيمت في الدوري الألماني، منذ عودة المنافسات منتصف مايو الماضي بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أفضلية الفرق الضيفة التي حققت الفوز في 22 مباراة من أصل 44 أقيمت حتى الآن. وهو الفوز الثالث لفولفسبورغ منذ استئناف البوندسليجا، فانفرد بالمركز السادس برصيد 45 نقطة، فيما مني فيردر بريمن، بطل أربع مرات أعوام 1965 و1988 و1993 و2004، بخسارته الثانية على التوالي فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وازدادت مهمته صعوبة في البقاء بالدرجة الأولى