كارتيرون يصرح التجانس لم يتواجد بين لاعبي الزمالك في لقاء بيراميدز

القاهرة ـ العرب اليوم
أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز وأوضح المدرب أنه لم يكن هناك تجانس بين اللاعبين في البداية لأن الفريق لعب بطريقة لعب جديدة أمام بيراميدز وهي 4-3-3 ورغم ذلك كان الزمالك قادرا على احراز أكثر من هدف في اللقاء وأوضح أن فريقه أهدر أكثر من فرصة للتسجيل كما أن ضياع ركلة جزاء بيراميدز كان نقطة تحول في المباراة ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني
وأضاف كارتيرون أنه قام بتغيير خطة الزمالك لتعويض غياب طارق حامد عن المباراة وتم توظيف زيزو وأوباما لمساعدة ساسي في المباراة وأكد المدير الفني أن التونسي فرجاني ساسي يستعيد مستواه، وأضاف أن الزمالك سيطر على خط الوسط في المباراة باستثناء نهاية المباراة، موضحا أنه لا يعرف حتى الآن إصابة الونش وأوضح المدرب أنه سعيد بعودة شيكابالا للمباريات، مضيفا أن اللاعب أصبح جاهزا للمباريات وعاد اليوم بعد انتهاء إيقافه، خاصة وأنه لاعب خبرة وأي منافس يعمل له حساب، وأضاف أن مجموعة الناشئين يقدمون مستويات جيدة، ومن يجتهد في الملعب يحصل على فرصته.
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