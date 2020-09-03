مصطفى محمد يسجل هدف التقدم لـ الزمالك أمام بيراميدز

أحرز مصطفى محمد نجم نادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 25 من عمر الدوري المصري الممتاز وجاء هدف مصطفى في الدقيقة 41 من عمر اللقاء لتسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات لكرة بينية سقطت من يد المهدي سيلمان حارس بيراميدز وبهذا الهدف تصبح النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف.