محمد فضل يعلن كارتيرون رفض ضم ثنائي الترجي للأهلي

أكد محمد فضل مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي وعضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن فترة عمله مع الفريق الأحمر كانت من أفضل الفترات في مسيرته الرياضية وقال فضل في تصريحات لبرنامج "في الاستاد" على إذاعة نجوم إف إم: "فترة عملي في لجنة التعاقدات مع النادي الأهلي كانت من أفضل فترات حياتي، حققنا كل الأهداف المطلوبة منا، وكان دورنا عرض اللاعبين على الجهاز الفني ثم التعاقد في حال الموافقة على ضمهم".