طاقم حكام كرواتي لمباراة الزمالك والأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز وجاء على النحو التالي: حكم ساحة: ايڤان بيبكمساعد أول: جوران پاتاكي مساعد ثان: ايڤيكا مودريتشحكم رابع: فران يوڤيتشحكم فيديو: جوران جابريلوحكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتشكما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.