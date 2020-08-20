معاقبة نجمى الزمالك قبل مباراة القمة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، توقيع عقوبة مالية قاسية على الثنائي حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب المشادة التي تمت بينهما اليوم، في المران الصباحي.