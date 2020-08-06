مطالبات بضمان مقاعد للعراق في دوري أبطال آسيا

كشف نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي، عن توجيه كتاب للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة من اجل ضمان مقاعد العراق في النسخة المقبلة من دوري ابطال آسيا. وقال الزيدي إن “رابطة اندية الدوري الممتاز، ستوجه كتاب الى التطبيعية بضرورة مفاتحة الاتحاد القاري لضمان تواجد الاندية العراقية على اقل تقدير بمقعدين بشكل مباشر واخر ملحق”. وأضاف ان “ممثل العراق في الاتحاد الاسيوي عبد الخالق مسعود اكد بدوره على تفعيل الامر لضمان ذلك المطلب الجماهيري”، مشيراً إلى أن “ العراق يستحق مقعدين في البطولة”. تجدر الإشارة الى ان العراق، شارك بمقعدين في النسخ السابقة، مقعد للتأهل المباشر ومقعد يلعب في الملحق.