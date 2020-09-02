أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بغلق ملف محمود كهربا نهائيًا ودعم اللاعبين والفريق للتركيز في المرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة وكشفت مصادر خاصة أن الخطيب طالب من الجهاز الفني غلق الأزمات والمشاكل خاصة في ظل توقيع عقوبة مالية كبيرة علي محمود كهربا والتركيز في المرحلة المقبلة وعدم ترك المجال لمن يريد هدم إستقرار الفريق.