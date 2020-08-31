الخطيب يُغري لاعبي الأهلي بالملايين لحسم لقب الدوري مبكرًا

قام سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بإبلاغ اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقرار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء والمسئول عن ملف الكرة بالنادي، بصرف مكافآت الفوز ببطولة الدورى المصرى الممتاز مبكراً حال حسم اللقب بفارق النقاط عن أقرب المنافسين ويحتاج النادى الأهلى لحصد 17 نقطة فقط من أجل حسم اللقب بفارق النقاط عن أقرب منافسيه، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهتى الوداد لحصد اللقب الأفريقى.

ورصدت إدارة النادى الأهلى ما يقرب من 10 ملايين جنيه مكافآت الحصول على الدرع؛ بمعدل 150 ألف جنيه لكل لاعب يتم صرفها على 3 دفعات، بينما يحصل أعضاء الجهاز الفنى على 3 شهور مكافأة، حسب العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى صرف مكافآت للإداريين والعمال بالفريق.