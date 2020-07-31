محمود كهربا يكشف فبركة حلقته في رامز مجنون رسمي
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محمود كهربا يكشف فبركة حلقته في "رامز مجنون رسمي"

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العرب اليوم - محمود كهربا يكشف فبركة حلقته في "رامز مجنون رسمي"

محمود كهربا
القاهرة - العرب اليوم

كشف لاعب النادي الأهلي محمود كهربا حبه للتمثيل، موضحا أنه قد يحترفه في وقت ما.حل كهربا ضيفا على برنامج "البيت الكبير" مع كابتن هاني رمزي وسهام صالح، ويعرض عبر قناة "الأهلي" وتحدث كاشفا أنه يفكر في احتراف التمثيل ولكن بعد اعتزاله كرة القدم، موضحا أنه لديه أصدقاء في الوسط الفني.

 

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محمود كهربا يكشف فبركة حلقته في رامز مجنون رسمي محمود كهربا يكشف فبركة حلقته في رامز مجنون رسمي



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