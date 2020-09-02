كهربا يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي. وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "المشادة التى قام بها كهربا اليوم لم تحدث على الإطلاق فى تاريخ النادي الأهلي، واللاعب شعر بالخطأ بعد تلفظه بألفاظ ضد الأهلي" وأضاف: "كهربا لن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقد يرحل عن الأهلي فى نهاية الموسم الجاري بسبب الأزمة التى حدثت اليوم".